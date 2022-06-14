Москва, 14 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, уточняющий применение к осужденным условно-досрочного освобождения (УДО) после замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Предусматривается, что осужденному, неотбытая часть наказания которому была заменена более мягким видом наказания, срок наказания, после фактического отбытия которого может быть применено условно-досрочное освобождение, исчисляется с момента начала срока отбывания наказания, назначенного по приговору суда.