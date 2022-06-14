Калуга, , 16:38 — REGNUM Калужская область в 2022 году присоединилась к участию в проекте Музея Победы, посвященном сохранению памяти о военном поколении, — «Лица Победы». Об этом 14 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» historydepositarium.ru

Проект создан с целью собрать и сохранить истории о военном поколении. Их лица и имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений. Проект «Лица Победы» имеет международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о своих близких во всенародный исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Лица Победы» стартовал в начале марта 2020 года. На первом этапе пользователи могли загрузить сохранившиеся у них фотографии времен войны с портретами родных и их сослуживцев.

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