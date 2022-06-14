Рига, , 13:06 — REGNUM На заседании правительства Латвии 13 июня принято решение о том, что отныне не только за внешнюю границу Евросоюза, но и внутри него жители страны смогут без декларации транспортировать не более 10 000 евро. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

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Подчеркивается, что все, что начинается с этой цифры, должно сопровождаться декларацией, в которой, кроме установочных данных лица и транспортного средства, обяжут указывать «вид экономического приобретения наличных денег; вид предусматриваемого использования наличных денег; маршрут перевозки».

За сокрытие данной информации, а также перевозку денежных средств без декларации устанавливается штраф до 20% от перевозимой суммы. Срок декларирования, как отмечает издание, устанавливается вполне гуманный — в течение 30 дней.

Власти Латвии подчеркнули, что в некоторых странах Евросоюза наказания за «черный нал» на границе бывают еще строже. Так, в Италии, Франции, Испании, Венгрии и Мальте могут конфисковать до 50% суммы, а в Австрии за умышленный ввоз незадекларированной валюты максимальный размер штрафа составляет 100 000 евро.

Так что желающие купить за рубежом автомашину или заняться шопингом должны учитывать, что фискальные органы и погранслужба даже внутри Евросоюза будут еще более интересоваться содержимым кошельков.