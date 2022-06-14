Лиссабон, , 13:05 — REGNUM Евросоюзу нужно сосредоточиться на помощи Украине, а не на спорах о предоставлении ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом 14 июня заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в интервью Financial Times.

Антониу Кошта (сс) Diarmuid Greene. Web Summit via Sportsfile

По его словам, обсуждение статуса кандидата в ЕС создаёт у Украины «ложные ожидания», которые в будущем обернутся «горьким разочарованием».

Он добавил, что статус кандидата в ЕС является только началом процесса принятия страны, который может растянуться на годы и не решит текущих проблем. При этом споры о статусе кандидата лишь посеют раздор среди членов ЕС.

«Самая лучшая поддержка, которую Евросоюз может оказать Украине — это оставаться едиными. Самое лучшее, что мы можем предложить —европейское единство», — сказал Кошта.

13 июня Еврокомиссия приступила к обсуждению вопроса о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. А уже 17 июня ЕК должна будет определиться с оценкой и подготовить соответствующую рекомендацию.