Владимир, , 13:05 — REGNUM Во Владимирской области 14 июня выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Три человека госпитализированы. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 57 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 249 пациентов, в том числе 11 — за последние сутки.

За весь период скончались 3474 человека. Подтвержден один новый летальный случай.