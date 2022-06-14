* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:04 — REGNUM Комиссия по связям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с афганскими деятелями объявила, что бывший глава управления поддержки министерства внутренних дел и бывший министр по делам хаджа и пожертвований Афганистана вернулись в Кабул по их приглашению.

Флаг Афганистана Pixabay.com

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Ахмадулла Васек, представитель комиссии, написал в «Твиттере», что генерал Мохаммад Анвар Кухестани по возвращении в Афганистан встретился с членом комиссии Анасом Хаккани. Он добавил, что Мохаммад Сиддик Чакри, бывший министр по делам хаджа и пожертвований Афганистана, также вернулся в Кабул благодаря усилиям комиссии.

Семь высокопоставленных чиновников бывшего правительства вернулись в Афганистан после того, как комиссия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поддержанию связи с афганскими официальными лицами и деятелями начала свою деятельность.

Бывшие министр образования Фарук Вардак, министр по делам парламента Аманулла Галиб, директор Афганской государственной энергетической компании «Брешна» Даулат Вазири, пресс-секретарь министерства обороны Хасан Мубарак Азизи, министр транспорта Интизар Хадем, глава отдела гражданской защиты и примирения Совета национальной безопасности, вернулись в Афганистан по приглашению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Васека, афганские власти будут использовать тех, кто возвращается в Афганистан, в соответствии с их способностями и преданностью делу.

Необходимо отметить, что бывший министр по делам хаджа в своё время обвинялся в коррупции, а министр образования — в нецелевом использовании международной помощи и создании фиктивных школ.