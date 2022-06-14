Махачкала, , 13:04 — REGNUM В дагестанский детский лагерь отдыха «Связист» в Каякентском районе прибыли на отдых дети из Донбасса. Это первая смена из 50 человек, а всего таких смен за лето будет четыре, сообщили в пресс-службе министерства образования Дагестана.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В программу летнего отдыха, которая проходит в рамках первой образовательной смены «Территории успеха», организованной Минпросвещения РФ, входят разнообразные интеллектуальные игры и квесты, экскурсии, образовательные интенсивы, а также спортивные соревнования.

«Образовательная смена «Территория успеха» организована Министерством Просвещения России и Дагестанским государственным педагогическим университетом. В этом году база отдыха «Связист» примет 200 детей из Донецкой и Луганской народных республик. Планируется организация четырех смен по 50 детей», — говорится в сообщении минобра.

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