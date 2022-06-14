14 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 15:16 — REGNUM 12 июня 2022 года на Арбате напротив Дома Лосева (ул. Арбат, 33) состоялось открытие выставки «Великие философы России». Организаторами выставки выступили «Дом Лосева — научная библиотека и мемориальный музей» и Фонд возрождения национальных традиций «Новый век».

Выставка «Великие философы России» на Арбате Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Портреты авторов сопровождаются биографическими справками, цитатами, изображениями самых известных книг. Среди имён: Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Владимир Вернадский, Александр Зиновьев, Иван Ильин, Алексей Лосев, Владимир Соловьев, Павел Флоренский и другие. Перед посетителями выставки предстали судьбы великих сынов России, составивших славу русской философии в мире. Выставка проходит в рамках проекта «Возвращение на Родину: философские кластеры как механизм формирования культурного кода новой России, к 100-летию «Философского парохода» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка «Великие философы России» на Арбате Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лев Исаакович Шестов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Собрание сочинений Л. И. Шестов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Густав Густавович Шпет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работы Г. Г. Шпета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Георгий Петрович Щедровицкий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Даниил Леонидович Андреев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Михаил Михайлович Батин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Сергеевич Хоружий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работы С. С. Хоружий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Владимир Вениаминович Бибихин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Александрович Бердяев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работы Н. А. Бердяева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алексей Степанович Хомяков Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Николаевич Булгаков Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работы С. Н. Булгакова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пётр Яковлевич Чаадаев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Владимир Иванович Вернадский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работы В. И. Вернадского Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фёдор Михайлович Достоевский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Александрович Зиновьев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работы А. А. Зиновьева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Модест Алексеевич Колеров на открытии выставки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Партнерами проведения выставки стали: Российское историческое общество, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и телеканал «Спас», Информационное агентство REGNUM, Биографический институт Александра Зиновьева. Участие в деле мемориализации имен великих сынов России, философов, известных во всем мире, — одна из важнейших задач, которую ставит перед собой Дом Лосева, наряду с популяризацией российского философского наследия.

Николай Фёдорович Фёдоров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Павел Александрович Флоренский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работы П. А. Флоренского Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вячеслав Иванович Иванов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Николаевич Трубецкой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работы С. Н. Трубецкого Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Евгений Николаевич Трубецкой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иван Александрович Ильин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работы И. А. Ильина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лев Платонович Карсавин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лев Михайлович Лопатин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Великие философы России» на Арбате Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алексей Фёдорович Лосев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работы А. Ф. Лосева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Великие философы России» на Арбате Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В церемонии открытия приняли участие: директор ГБУК г. Москвы «Дом А. Ф. Лосева», вице-президент Русского ПЕН-центра Владимир Семёнов; руководитель Совета Московского отделения Российского исторического общества, заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда; главный редактор ИА REGNUM, российский историк, издатель и общественный деятель, кандидат исторических наук Модест Колеров; руководитель Биографического института Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба международного информационного агентства «Россия сегодня», член координационного совета форума «Петербургский диалог» Ольга Зиновьева; руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата протоиерей Димитрий Рощин. Церемонию открытия вел руководитель отдела «Музей А. Ф. Лосева», руководитель отдела культурных проектов и связи с общественностью Дома Лосева, литератор и общественный деятель Олег Ефимов.

Вячеслав Семёнович Стёпин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Григорий Саввич Сковорода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Владимир Сергеевич Соловьёв Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Владимир Сергеевич Соловьёв Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Владимир Фёдорович Одоевский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Василий Васильевич Розанов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай Онуфриевич Лосский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работы Н. О. Лосского Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Владимир Васильевич Миронов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Великие философы России» на Арбате Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Среди гостей было немало представителей научной общественности и творческих союзов, СМИ, писатели, студенты философских факультетов вузов, заинтересованные жители и гости столицы.