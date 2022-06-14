Наталья Стрельцова,
14 июня 2022, 15:16 — REGNUM 12 июня 2022 года на Арбате напротив Дома Лосева (ул. Арбат, 33) состоялось открытие выставки «Великие философы России». Организаторами выставки выступили «Дом Лосева — научная библиотека и мемориальный музей» и Фонд возрождения национальных традиций «Новый век».
Выставка «Великие философы России» на Арбате
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Портреты авторов сопровождаются биографическими справками, цитатами, изображениями самых известных книг. Среди имён: Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Владимир Вернадский, Александр Зиновьев, Иван Ильин, Алексей Лосев, Владимир Соловьев, Павел Флоренский и другие. Перед посетителями выставки предстали судьбы великих сынов России, составивших славу русской философии в мире. Выставка проходит в рамках проекта «Возвращение на Родину: философские кластеры как механизм формирования культурного кода новой России, к 100-летию «Философского парохода» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Выставка «Великие философы России» на Арбате
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лев Исаакович Шестов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Собрание сочинений Л. И. Шестов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Густав Густавович Шпет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы Г. Г. Шпета
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Георгий Петрович Щедровицкий
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Даниил Леонидович Андреев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Михаил Михайлович Батин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сергей Сергеевич Хоружий
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы С. С. Хоружий
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Владимир Вениаминович Бибихин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Николай Александрович Бердяев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы Н. А. Бердяева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алексей Степанович Хомяков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сергей Николаевич Булгаков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы С. Н. Булгакова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пётр Яковлевич Чаадаев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Владимир Иванович Вернадский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы В. И. Вернадского
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фёдор Михайлович Достоевский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Александр Александрович Зиновьев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы А. А. Зиновьева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Модест Алексеевич Колеров на открытии выставки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Партнерами проведения выставки стали: Российское историческое общество, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и телеканал «Спас», Информационное агентство REGNUM, Биографический институт Александра Зиновьева. Участие в деле мемориализации имен великих сынов России, философов, известных во всем мире, — одна из важнейших задач, которую ставит перед собой Дом Лосева, наряду с популяризацией российского философского наследия.
Николай Фёдорович Фёдоров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Павел Александрович Флоренский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы П. А. Флоренского
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вячеслав Иванович Иванов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сергей Николаевич Трубецкой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы С. Н. Трубецкого
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Евгений Николаевич Трубецкой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иван Александрович Ильин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы И. А. Ильина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лев Платонович Карсавин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лев Михайлович Лопатин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Великие философы России» на Арбате
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алексей Фёдорович Лосев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы А. Ф. Лосева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Великие философы России» на Арбате
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В церемонии открытия приняли участие: директор ГБУК г. Москвы «Дом А. Ф. Лосева», вице-президент Русского ПЕН-центра Владимир Семёнов; руководитель Совета Московского отделения Российского исторического общества, заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда; главный редактор ИА REGNUM, российский историк, издатель и общественный деятель, кандидат исторических наук Модест Колеров; руководитель Биографического института Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба международного информационного агентства «Россия сегодня», член координационного совета форума «Петербургский диалог» Ольга Зиновьева; руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата протоиерей Димитрий Рощин. Церемонию открытия вел руководитель отдела «Музей А. Ф. Лосева», руководитель отдела культурных проектов и связи с общественностью Дома Лосева, литератор и общественный деятель Олег Ефимов.
Вячеслав Семёнович Стёпин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Григорий Саввич Сковорода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Владимир Сергеевич Соловьёв
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Владимир Сергеевич Соловьёв
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Владимир Фёдорович Одоевский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Василий Васильевич Розанов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Николай Онуфриевич Лосский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы Н. О. Лосского
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Владимир Васильевич Миронов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Великие философы России» на Арбате
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Среди гостей было немало представителей научной общественности и творческих союзов, СМИ, писатели, студенты философских факультетов вузов, заинтересованные жители и гости столицы.