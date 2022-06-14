В Башкирии ожидается густой туман
Уфа, 14 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Туман ожидается в Башкирии. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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Туман
Сообщается, что 15 июня на некоторых участках автотрасс ночью и утром местами возможен туман, видимость менее 500 метров.
Отмечается, что в этот день существенных осадков не ожидается. Столбик термометра в регионе ночью может опуститься до +8°С, днем воздух может прогреться до +26°С.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии спасатели получили более 90 сообщений о подтоплениях из-за ливней.