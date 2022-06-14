Москва, , 13:03 — REGNUM Механизм самозапрета на выдачу кредитов предложил ввести для борьбы с мошенниками Банк России. Об этом 14 июня говорится в сообщении на сайте регулятора.

Банк России Goverment.ru

Отмечается, что у человека появится возможность защититься от ситуации, когда мошенники попытаются оформить кредит на его имя, для чего ему нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

Также указывается, что предлагаемый механизм будет способствовать снижению возможности использования злоумышленниками утечек личных данных граждан и добавляется, что российский Центробанк подготовил необходимые законодательные предложения и направил их на межведомственное согласование.

«Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — приводятся в сообщении слова руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамута.

Кроме этого, предполагается, что такого рода ограничения могут быть различными: по способу обращения (дистанционно или в офисе), виду кредитора (банк или МФО), а также на все или какие-либо отдельные виды займов.

«При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Достаточно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт «Госуслуги»), банк или МФО», — пояснил директор Департамента управления данными Банка России Алексей Луковников.

При этом добавляется, что условия работы такого механизма будут установлены нормативным актом российского Центробанка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мошенники стали обманывать российских граждан, предлагая обмен накопленного за покупки кешбэка и бонусных баллов на реальные деньги.