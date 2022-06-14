Порт-о-Пренс, , 13:03 — REGNUM Премьер-министр Гаити Ариэль Анри предположил, что организаторы и спонсоры убийства президента Жовенеля Моиза все еще скрываются от судебной системы спустя почти год после убийства. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Ариэль Анри Twitter.com/ArielHenryPM

Глава правительства, который подвергся резкой критике после отказа явиться в суд из-за его предполагаемой связи с одним из подозреваемых, намекнул, что настоящие преступники всё ещё на свободе.

«Президент республики, назначивший меня премьер-министром, был зверски убит на следующий день после моего назначения. У меня неприятное чувство, что те, кто задумал и финансировал этот чудовищный план, все еще на свободе и все еще скрываются от нашей судебной системы», — написал Анри.