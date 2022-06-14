Кострома, , 15:47 — REGNUM В Костроме действуют 39 автобусных и 6 троллейбусных маршрутов. Восемьдесят процентов направлений по муниципальным контрактам обслуживают частные перевозчики. Горожан не устраивает существующая ситуация. В основном претензии касаются несоблюдения расписания, состояния транспортных средств, поведения водителей и неработающих терминалов для безналичной оплаты проезда. ИА REGNUM поговорило с заместителем губернатора Костромской области Юрием Маковым о предстоящей реформе общественного транспорта.

Автобус в Костроме Gradkostroma.ru

ИА REGNUM: Недавно администрация Костромы заказала обследование пассажиропотока. Каковы его результаты, что происходит с трафиком?

Юрий Маков: Мы перевозим порядка 30 миллионов пассажиров в год, в будущем планируем увеличить пассажиропоток где-то ещё на 3 миллиона, в том числе за счёт отказа крупных заводов от общественного транспорта. Выводы следующие: сеть не оптимальна, многие маршруты дублируются и не имеют логического окончания до новых микрорайонов.

ИА REGNUM: Как бы вы охарактеризовали текущую ситуацию с общественным транспортом?

Юрий Маков: Ситуация вопиющая. В мае этого года некоторые перевозчики не осуществили около 80% своих рейсов из-за отсутствия водителей или транспортных средств, по другим причинам. В целом по месяцу было не выполнено 22% перевозок, то есть каждый пятый рейс. Для сравнения, областное предприятие ПАТП — 3 (работает по пригороду) осуществило 99% рейсов. Вы и сами видите, что большинство людей не хотят мириться с текущей ситуацией. Изменения назрели.

ИА REGNUM: Какие же?

Юрий Маков: Нам необходимо переходить на брутто-контракты. Это когда перевозчик получает деньги не от пассажира, а за транспортную работу, то есть за километраж пробега. Сейчас водители работают в околосерой зоне. Как это выглядит? У частника есть автобус, он сдаёт его в аренду водителю. Ему говорят — вот тебе 15 тысяч рублей, остальное собирай на маршруте. Из этого заплатишь за ГСМ, отремонтируешь, все остальное — тебе. Из-за этого у нас существуют гонки на маршрутах, несоблюдение графиков. Понятно, что водителю невыгодно ехать вечером, когда пассажиров мало. Вы можете задать абсолютно справедливый вопрос, почему мы не наказываем нерадивых перевозчиков? А я отвечу: нам практически нечем их наказать. Они собирают выручку и получают абсолютно небольшую компенсацию за транспортную работу. Из нее и удерживается штраф, это очень-очень маленький рубль. Перевозчику легче потерять его, чем выйти на рейс. Со всеми этими проблемами помогут справиться брутто-контракты. Перевозчик просто наматывает круги и получает за них деньги. Невыход на маршрут, опоздания по неуважительным причинам будут дороги для частника. Логика следующая. Они не просто не получат условные 100 рублей за километр рейса, с них снимут ещё 200 рублей с километра.

ИА REGNUM: Для того, чтобы следить за перевозчиками нужны дополнительные силы и средства.

Юрий Маков: Да. Будет оператор — отдельная структура, мы выберем её по контракту. Она будет следить за местоположением автобусом, расписанием, собирать все деньги пассажиров, следить за зайцами.

ИА REGNUM: Сейчас безбилетников в Костроме не штрафуют, а просто высаживают из-за отсутствия нормативной базы. Что планируется предпринять?

Юрий Маков: Российское законодательство предполагает наказание до 5 тысяч рублей, я буду настаивать на штрафах на уровне этой границы. Можно много дискутировать, но я считаю, что человек должен платить за оказанную ему услугу по перевозке. Не хочет — пусть идёт пешком или платит штраф.

ИА REGNUM: Сколько средств придётся заплатить перевозчикам за транспортную работу?

Юрий Маков: За вычетом денег, которые будут поступать от пассажиров, это порядка 700 млн рублей в год. Их надо найти в бюджете. Финансовая ответственность будет разделена с городскими властями, в каком соотношении — пока не решено. Либо мы заберём у Костромы часть налоговых поступлений, либо недодадим им дотации.

ИА REGNUM: На сколько в связи с этим будет поднята стоимость проезда?

Юрий Маков: 23 рубля — самый низкий тариф в Центральном федеральном округе и один из самых низких в стране. Наше предложение — 30 рублей. Мы опрашивали население, около 70% населения готовы платить деньги при существенном улучшении качества обслуживания. При этом мы хотим перейти на как можно большую долю оплаты проезда по безналу. В качестве примера рассматриваю Тверь, в которой так покупается около 80% всех билетов. У нас сейчас ситуация такова: у перевозчиков порядка 30% безнала, в Троллейбусном управлении — 50%, в ПАТП-3 — 60%. Стимулировать эффективнее всего разницей в стоимости билетов таким образом, чтобы по безналу оплата была 30 рублей, наличными — 40. Пересадки с автобуса на автобус в течение какого-то времени, примерно получаса по нашим расчётам, будут бесплатны. Все права льготников мы сохраним.

ИА REGNUM: Одна из основных претензий горожан касается состояния автобусов. Как будем решать проблему?

Юрий Маков: Чтобы смочь участвовать в конкурсе, частникам придётся купить автобусы. При этом предполагается, что одним из основных перевозчиков с большими автобусами будет ПАТП-3. Вообще в новой транспортной схеме с 31 маршрутом должно быть 286 автобусов, 40 из них — в резерве. То есть на линию должны выходить порядка 250 единиц (сейчас 280). Одновременно будет работать около 100 автобусов большой вместимости. Это позволит избежать давки и духоты в часы пик. Сколько точно автобусов будет закуплено — мы пока дискутируем на эту тему. Мы понимаем, что у каждого из перевозчиков есть новые и старые транспортные средства. Полностью обновить автопарк к весне 2022 года они не смогут, поэтому мы думаем, что выпускать на линию нужно автобусы не старше 3 лет. Пока так. Важно отметить, что в схеме будут не только машины большой вместимости — есть маршруты, где мало людей. На них будут работать те самые пазики, но комфортабельные.

ИА REGNUM: В течение какого времени будет проводиться реформа, на какие этапы она поделена?

Юрий Маков: Сегодняшние договоры с перевозчиками действуют до 1 октября 2022 года. Затем мы меняем маршрутную сеть, оставляя 37 направлений, и переводимся в переходный период до введения брутто-контрактов и начала реформы. Планируем запустить её весной 2023 года. В это же время число маршрутов сократится до 31. Привыкание к новой схеме займёт до 9 месяцев.

ИА REGNUM: Если область взялась за реформу, то кто потом будет управлять системой — город или область?

Юрий Маков: Полномочия города будут забраны на уровень региона. Мы создадим областную структуру вне департамента транспорта, она будет заключать договоры на перевозки и слежение за транспортом с оператором. Какую-то часть трат областному бюджету посредством недодатка дотаций либо забора части налогов будет возмещать город. Это честно, потому что финансовое бремя нужно нести. Нехорошо говорить: заберите эту проблему, и платите за неё сами.

ИА REGNUM: Какое место в новой транспортной схеме займёт Троллейбусное управление?

Юрий Маков: На содержание Троллейбусного управления, в том числе контактной сети и тяговых подстанций, между прочим, крайне изношенных, город тратит порядка 100 миллионов рублей в год. Это дорого при условии того, что троллейбусами перевозится всего 4% пассажиров. Московская компания предлагала нам купить троллейбусы на автономном ходу с аккумуляторами. Безумно дорогие машины, на 60—70% дороже, чем большие автобусы. Но это ладно. На ремонт контактной сети и подстанций нужен примерно 1 млрд рублей. Это нецелесообразно, поэтому мы предлагаем заменить троллейбусы автобусами большой вместимости. Да, есть мнения, что троллейбус — завоевание социализма, их жалко. Но есть жизнь, она меняется, и мы должны считать деньги. Само управление вместе со всем имуществом из муниципалитета будет отдано на областной уровень. Там будет база по обслуживанию автобусов. Всем сотрудникам предложат работу.

ИА REGNUM: В соседнем Ярославле в первые дни после реализации транспортной реформы люди растерялись, они не могли найти нужный им транспорт. Что предусмотрела Кострома, чтобы избежать этого?

Юрий Маков: Мы распечатаем новые схемы на остановках, и раскидаем их по всем почтовым ящикам. Будем делать максимально удобное мобильное приложение. Вообще порядка 50 субъектов России живут на подобной транспортной схеме, и довольны. Надеемся, и у нас всё получится реализовать.

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