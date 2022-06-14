Липецк, , 13:01 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы три пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

14 июня выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 152 тыс. 78 случаев заражения.

За весь период наблюдения 147 тыс. 740 человек выписаны, в том числе 40 — за последние сутки.

За весь период скончались 3779 человек. Подтвержден один новый летальный случай.