Таллин, , 13:01 — REGNUM На северо-западе Эстонии в заливе Алликлепа недалеко от островов Пакри в понедельник, 13 июня, произошло землетрясение. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa. ee.

Землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,3 балла произошло в 6:10 утра, сообщила старший геолог Эстонской геологической службы Хейди Соосалу. Землетрясение зафиксировано финско-эстонской системой сейсмического мониторинга на глубине примерно в четыре километра, что соответствует глубине землетрясений, наблюдавшихся на северо-западе Эстонии в последнее десятилетие.

«В условиях Эстонии магнитуда 2,3 балла уже значительна. Местные жители могут заметить землетрясение такой магнитуды, однако повреждений зданий и сооружений не ожидается», — сказала Соосалу.

Нынешнее землетрясение произошло примерно в 20 километрах от эпицентра крупнейшего в истории землетрясения в Эстонии в 4,5 балла 25 октября 1976 года.

В последние десятилетия в Эстонии регистрируется примерно одно землетрясение в два года. Предыдущее в 1,3 балла было зафиксировано 14 марта 2020 года.