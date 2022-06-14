Москва, 14 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Алексей Бондаренко помогает общественной инициативе «Трибунал» собирать и документировать информацию о военных преступлениях киевского режима в Луганской Народной Республике.

АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Бондаренко

Алексея Бондаренко, победителя четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» (трек «Государственное управление»), пригласили присоединиться к работе общественной инициативы «Трибунал». Первую командировку он провел в Луганской Народной Республике. За четыре дня Алексей Бондаренко побывал в городах, которые неоднократно подвергались ракетным ударам ВСУ — в Луганске, Стаханове, Сватово. Он выезжал на места военных преступлений, опрашивал пострадавших и свидетелей, фиксируя все посредством фото- и видеосъемки. Затем эти материалы будут переданы следственным органам ЛНР для привлечения виновных к ответственности.

«Моя задача заключалась в том, чтобы максимально объективно восстановить и зафиксировать реальную картину происходящего на Донбассе, — пояснил Алексей Бондаренко, — Причины начала специальной военной операции мне совершенно очевидны. Но я хотел сам разобраться, что такое восемь лет войны и что люди пережили, находясь под властью националистической Украины. Я считаю, что каждый победитель «Лидеров России» должен побывать в ЛНР и ДНР и увидеть все своими глазами, чтобы четко и взвешенно сформулировать свою политическую позицию и оценить личную готовность работать в этом регионе. Из представителей четвертого сезона я побывал на Донбассе одним из первых и теперь хочу сказать коллегам по конкурсу: ребята, мы действительно здесь необходимы».

В Луганской республиканской детской больнице Алексей Бондаренко опросил маленьких пациентов и их родителей, пострадавших в результате ракетного удара ВСУ. Побывал в Стахановской центральной городской многопрофильной больнице и выехал на места, где от минометного обстрела ВСУ погибли мирные жители города. В Сватово встретился с пенсионерами и инвалидами кременского дома-интерната, в котором украинские военные оборудовали свои огневые точки и несколько дней прикрывались беспомощными людьми как живым щитом.

«С Донбасса вернулся с чувством сострадания и боли за тех людей, которые нуждаются в нашей помощи и защите. И они открыто об этом говорят. Я неоднократно слышал от жителей ЛНР просьбы к России не останавливаться и спасти их. Все это, конечно, накладывает сильный отпечаток — и как на человека, и как на руководителя, — считает Алексей Бондаренко, — Да… я вернулся с чувством усиленного желания быть сопричастным к этой проблеме и активно помогать в восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях».

В следующую командировку в Луганскую Народную Республику Алексей Бондаренко отправится в конце июня 2022 года. Накопленные видеоматериалы победитель «Лидеров России» использует также для создания документального фильма об Украине.

«Я хочу сделать фильм о причинах специальной военной операции, объявленной 24 февраля Президентом России, которая стала завершающей стадией конфликта на Украине. Предстоит еще много работы, командировок, встреч и интервью», — сообщил Алексей Бондаренко.

Всего на участие в треке «Государственное управление» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» было подано более 37 тысяч заявок, 88 человек вышли в суперфинал, 35 из них стали победителями конкурса.