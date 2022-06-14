Донецк, 14 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 14 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Во время нападения получил ранение 13-летний мальчик. В момент обьстрела он находился на улице Забойщиков в Донецке.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики.