Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM За минувшие сутки в больницы Санкт-Петербурга поместили 38 пациентов с COVID-19, что на восемь больных меньше, чем сутками ранее. Об этом 14 июня сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В медицинских учреждениях города на лечении ковида состоит 1141 пациент (+42 человека по отношению к предыдущим суткам). В отделениях реанимации размещены 190 петербуржцев (+8), а 42 пациента находятся на поддержке жизни с помощью аппаратов ИВЛ. За сутки лишь семь больных (-8) выписали из стационаров по выздоровлению — низкая цифра объясняется выходным днем.

По состоянию на 14 июня, лечением больных с ковидом и пневмонией занимаются шесть городских стационаров. В Северной столице имеется 1341 койка для приёма пациентов.

Вне больниц, то есть амбулаторно, лечение COVID-19 ведут 1560 человек. За сутки этот показатель никак не изменился.

Напомним, что за прошедшие сутки в Петербурге обнаружили 201 новый случай заражения коронавирусом (-2). Жертвами вируса стали 11 пациентов (-1), а выздоровел 181 человек (-24).

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