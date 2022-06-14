Москва, , 12:59 — REGNUM Депутат Госдумы от СРЗП Николай Бурляев предложил ввести в школах уроки трезвости и здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий также на пленарном заседании обвинил Петра I в том, что он открыл «окно в Европу» из-за которого начался алкогольно-наркотический геноцид российского народа.

По итогам выступления депутата комитет Госдумы по безопасности запросит у Генпрокуратуры информацию о выполнении норм закона о запрете на продажу алкогольных напитков возле образовательных учреждений.

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