Москва, 14 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от СРЗП Николай Бурляев предложил ввести в школах уроки трезвости и здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Парламентарий также на пленарном заседании обвинил Петра I в том, что он открыл «окно в Европу» из-за которого начался алкогольно-наркотический геноцид российского народа.

По итогам выступления депутата комитет Госдумы по безопасности запросит у Генпрокуратуры информацию о выполнении норм закона о запрете на продажу алкогольных напитков возле образовательных учреждений.