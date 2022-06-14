Афины , , 12:58 — REGNUM Новая Стратегическая доктрина Североатлантического альянса отразит изменения в мире. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, вместе с Североатлантическим договором Стратегическая доктрина является важнейшим документом НАТО, которая «подтверждает ценности, цель и задачи альянса».

«Она представит коллективную оценку обстановки в области безопасности и послужит планом будущей адаптации Североатлантического союза», — сказал он в интервью Афинскому агентству новостей АМНА.

Столтенберг добавил, что растущее влияние Китая меняет мир, что «имеет прямые последствия для нашей безопасности и наших демократий».

«Помимо этого, другие вызовы, такие как киберугрозы и изменение климата, почти не упоминаются в Доктрине 2010 года, но сейчас их невозможно игнорировать», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) заявила, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите НАТО в июне, Россия будет названа главной угрозой.

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