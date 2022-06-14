Столтенберг: новая доктрина НАТО отразит изменения в мире
Афины , 14 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Новая Стратегическая доктрина Североатлантического альянса отразит изменения в мире. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, вместе с Североатлантическим договором Стратегическая доктрина является важнейшим документом НАТО, которая «подтверждает ценности, цель и задачи альянса».
Столтенберг добавил, что растущее влияние Китая меняет мир, что «имеет прямые последствия для нашей безопасности и наших демократий».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) заявила, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите НАТО в июне, Россия будет названа главной угрозой.
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