Орск, Оренбургская область, 14 июня 2022, 12:58 — REGNUM В Оренбургской области с рельсов сошли вагоны, следовавшие в составе грузового поезда, сообщил в Уральской транспортной прокуратуре.
ЧП произошло днем 14 июня на подъездных путях АО «Орское карьеруправление». Вагоны были гружены сухими строительными смесями.
Пострадавших нет. Задержки к графике движения поездов не допущен. В настоящее время ведутся восстановительные работы.
«Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сказали в прокуратуре.