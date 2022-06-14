Орск, Оренбургская область, 14 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области с рельсов сошли вагоны, следовавшие в составе грузового поезда, сообщил в Уральской транспортной прокуратуре.

Уральская транспортная прокуратура Вагоны сошли с рельсов

ЧП произошло днем 14 июня на подъездных путях АО «Орское карьеруправление». Вагоны были гружены сухими строительными смесями.

Пострадавших нет. Задержки к графике движения поездов не допущен. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

«Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сказали в прокуратуре.