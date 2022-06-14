Сыктывкар, , 12:55 — REGNUM Из Коми в ЛНР отправили очередную партию гуманитарной помощи — предметы первой необходимости и стройматериалы.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса Портал республикаадыгея.рф

«Мы с коллегами были в ЛНР, непосредственно работаем с городом Ровеньки. Там, конечно, Слава Богу, больших разрушений нет, но тем не менее он, как любой город, находящийся в зоне боевых действий, нуждается в помощи, и в строительных материалах в том числе. С учетом того, что там достаточно долго могут держаться морозы от — 15 до -20 градусов, подготовка к зимнему отопительному сезону достаточно важна. И стройматериалы сегодня отправляются именно для подготовки к отопительному сезону. Мы на этом не остановимся, будем и дальше комплектовать эти грузы. Мы как шефы Ровеньки отрабатываем там целую программу подготовки города и всего, что связано с коммунальными системами и объектами социальной сферы», — цитирует главу республики Владимира Уйба БНК.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан направил в Донбасс десять фур с гуманитарной помощью.