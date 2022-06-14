Донецк, , 13:08 — REGNUM Украинские военные больше шести часов непрерывно обстреливали Донецк 13 июня. Столь массированного обстрела в городе не помнят, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин 14 июня в эфире телеканала «Россия 24».

Последствия обстрела Донецка. 06.06.2022 Официальный сайт Донецкой Народной Республики

«Такого массированного обстрела никто не помнит, потому что где-то порядка шести часов непрерывно обстреливался практически весь город Донецк», — сказал Кулемзин.

Как сообщало ИА REGNUM, обстреливать Донецк украинские силовики начали 13 июня около 11:00. Сообщения об обстрелах поступали и после 20:00. В результате погибли пять человек, включая ребёнка. Десятки людей получили ранения.

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