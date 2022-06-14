Донецк, , 12:55 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В 11:15, 11:45 и 12:05 с позиций в Новгородском, Дылеевке и Курдюмовке обстреляна Горловка. Боевики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм и дважды по два снаряда калибра 152 мм.

В 11:55 из Сухой Балки вёлся обстрел Озеряновки, выпущено два снаряда калибра 152 мм. В 12:35 боевики из Авдеевки открыли огонь по Минеральному, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.