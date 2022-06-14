Челябинск, , 12:53 — REGNUM Челябинске проходит первый полуфинал нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». 142 участника направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» из 45 регионов страны собрались в столице Южного Урала, чтобы заявить о себе и своих уникальных туристических идеях, найти полезные знакомства, посетить насыщенную образовательную программу и получить возможность стать частью кадрового потенциала страны.

Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в 2019 году, за три года реализации проекта участниками стали более 87 тысяч человек. Заявочная кампания нового сезона конкурса завершилась в конце апреля 2022 года. Более 36,5 тысяч жителей всех регионов России, а также 29 иностранных государств решили попробовать свои силы в главном туристическом конкурсе страны. После дистанционного конкурсного этапа были отобраны лучшие участники, которые сразятся в полуфиналах и финалах конкурса в разных городах России.

Первое очное событие гостеприимно встретила Челябинская область. 12 июня состоялся запуск конкурсных испытаний.

Мастеров гостеприимства поприветствовал Губернатор области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что для Челябинской области большая честь принимать участников нового сезона всероссийского проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Дорогие друзья, туризм сегодня очень активно развивается. Я нисколько не сомневаюсь, что это направление будет важнейшим, если мы говорим о развитии экономики нашей страны. Я бы очень хотел, чтобы сегодня вы увидели друг в друге новые возможности. В целом победителями будете все вы. Я благодарю и участников, и экспертов, и президентскую платформу «Россия — страна возможностей» за то, что мы сегодня, в День России, проводим этот полуфинал. Конечно, всем участникам я желаю победы», — сказал Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На протяжении трех дней участникам предстоит пройти комплексную оценку деловых и профессиональных компетенций, предложить уникальные решения и рекомендации для развития регионального турбизнеса, пройти индивидуальные интервью и аудит, посетить насыщенную образовательную программу с приглашением лидеров индустрии гостеприимства в качестве спикеров.

«Проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей» — площадка для общения талантливых людей, обмена опытом , реализации потенциала , воплощения в жизнь самых смелых идей. Конкурс «Мастера гостеприимства» — яркий тому пример! Каждый год десятки тысяч человек вступают в команду Мастеров, получают гранты на реализацию своих проектов, полезные знакомства, менторскую поддержку наставников. Друзья, уверен, что ближайшие три дня, насыщенные событиями, пройдут душевно, ярко и останутся в вашей памяти на всю жизнь! Желаю всем хорошего настроения и успехов на конкурсных испытаниях!» — рассказал руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин.

В новом сезоне формат конкурса изменился. Участники будут пробовать свои силы в 4 направлениях: «Менеджеры индустрии гостеприимства» для профессионалов отрасли туризма, «Стартапы и прорывные идеи в туризме» для талантливых специалистов с идеей туристических стартапов, »Развитие территорий» для перспективных кадров с предложениями по развитию туризма в регионах России и »Будущее туризма» для молодежи с социально ориентированным проектом. В зависимости от направления победители смогут получить гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, бонусы и подарки от партнеров конкурса, студенты получат гранты до 1,5 миллиона рублей для реализации некоммерческих проектов и возможность пройти профильные стажировки.

«Новый сезон конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из самых душевных проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал! Каждый сезон мы начинали на юге России: первый — в Сочи, второй – в Краснодаре. От традиций не отступаем – новый сезон мы открываем на юге Урала! Темп задан прекрасный! С командой организаторов мы придумали насыщенную программу: участники будут проходить непростые конкурсные испытания, а также знакомиться с уникальностью региона, который так гостеприимно принимает нас. Челябинская область – регион с огромным туристическим потенциалом и мы рады, что Мастера со всей страны смогут погрузиться в южноуральскую крафтовую атмосферу. Искренне благодарим Челябинскую область и губернатора Алексея Текслера за теплый прием!» — отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

В рамках полуфинала участников, помимо конкурсных испытаний, ждет насыщенная образовательная, гастрономическая и развлекательная программа. Мастера познакомятся со старинными гастрономическими традициями уральских казаков на гастро-ужине, примут участие в социальной акции «Том Сойер», где будут восстанавливать объект культурного наследия «Дом купца Беляевского», прикоснутся к спортивной жизни Южного Урала, посетив хоккейный клуб знаменитого челябинского клуба «Трактор», посетят экскурсии. Старт полуфинала Мастера гостеприимства решили провести по-спортивному, организовав забег в честь Дня России с участием мастера спорта международного класса по легкой атлетике спорта слепых, бронзового призера Чемпионата мира и Европы, многократного чемпиона России и участника Паралимпийских игр в Токио-2020 Александра Ширина.

Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают: Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по делам молодежи, Корпорация «Туризм. РФ», компания «Слетать. ру», инновационный центр «Сколково», портал для турагента «Profi. travel», программа «Больше, чем путешествие», Мастерская управления «Сенеж», Образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Университет SWISSAM, Росзаповедцентр, Российский союз туриндустрии, туристический сервис «RUSSPASS», Российский государственный университет туризма и сервиса, Комитет по туризму города Москвы, Национальная академия гостеприимства, АНО «Проектный офис развития туризма и гостеприимства Москвы», Арт-кластер «Таврида», Фонд «Росконгресс», Федеральная пассажирская компания, Госкорпорация «Роскосмос», онлайн-библиотека Smart Reading, онлайн-школа английского языка Skyeng, Российский Союз Молодежи и другие.