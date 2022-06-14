* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:52 — REGNUM Спустя десять месяцев после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, внутри движения обострились разногласия по поводу разделения власти и того, как народы страны представлены в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

Недавно маулави Мехди, единственный хазарейский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинул ряды движения, в связи с тем, что хазарейцы и шииты не представлены в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В последние дни руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно направляло делегации в уезд Балхаб провинции Сарипуль для разрешения споров, но источники сообщают, что делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каждый раз возвращались в Кабул ни с чем.

По словам собеседников, маулави Мехди заявил делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что он больше не будет сотрудничать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а будет жить как обычный гражданин.

Хазарейские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под командованием маулави Мехди, базирующиеся в уезде Балхаб, в заявили делегации, что хазарейцы Афганистана фактически отстранены от власти: хазарейцы и шииты в отсутствуют в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники сообщают, что делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвала маулави Мехди воздержаться от вооружения ещё большего количества людей и покинуть уезд Балхаб. На что Мехди на встрече с делегацией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдвинул «большие требования» и сказал, что он должен представлять хазарейцев и шиитов в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что радикалы должны уважать религиозные взгляды шиитов, а хазарейцы должны иметь долю участия в правительстве.

Источники сообщают, что Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно побывал в Балхабе с официальным письмом за подписью премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Хасана Ахунда с предложением командиру хазарейских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занять пост заместителя министра городского развития. Согласно этим источникам, предложение было отклонено маулави Мехди.

Человек, близкий к маулави Мехди, заявил делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхабе, что хазарейцы сейчас нигде в Афганистане не чувствуют себя в безопасности: ни в школах, ни в мечетях, потому что они не участвуют в принятии решений и не представлены в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники сообщают, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредила, что, если вопрос не будет решён, дело маулави Мехди будет передано министерству обороны.

Разногласия вспыхнули после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько месяцев назад сняли маулави Махди с должности главы разведки провинции Бамиан. Некоторые источники сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили войска в уезд Балхаб для ареста маулави Мехди после того, как попытки договориться потерпели неудачу.

По данным источников, у маулави Мехди около пятисот вооружённых людей.

В настоящее время только один хазареец работает заместителем министра экономики, и ни один хазареец или шиит не занимает руководящую должность в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также поступают сообщения об усилении разногласий между пуштунскими и узбекскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб. Некоторые источники сообщили, что маулави Фазиль, заместитель министра обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно ездил в Фарьяб, чтобы арестовать кари Салахуддина, командира узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не смог это осуществить.