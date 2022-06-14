Уфа, 14 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Десятый форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе в 2023 году. Об этом 14 июня сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании республиканского правительства в центре управления регионом.

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Хабиров сообщил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала данное решение.

«Я прошу уже сейчас начать подготовку к форуму, к нам приедут наши белорусские коллеги и друзья. Надеюсь, к тому времени мы построим и завод холдинга «Амкодор», — сообщил глава Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что стенд Башкирии может стать одной из крупных региональных площадок XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).