Ереван, 14 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Глава МИД Катара Султан бин Саад Аль-Мурейхи встретился в прибывшим в Доху премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

«В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием и укреплением армяно-катарских отношений в сфере внешней политики», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Пашинян заявил о важной роли Катара в арабском мире. Он также заявил, что Ереван заинтересован в углублении отношений с Дохой в разных сферах деятельности.

Стоит отметить, Пашинян накануне, находясь в Дохе, подписал ряд документов с премьер-министром Катара, главой МВД, шейхом Халидом Бин Халифа Бин Абдулазизом аль Тани.