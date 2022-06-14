Лондон, , 12:50 — REGNUM Прогноз об экономическом росте Великобритании был снижен с 5,1% до 3,7% экспертами крупнейшей в стране компании CBI. Об этом 14 июня сообщает Daily Mail.

Лондон. Великобритания Марина Захарова © ИА REGNUM

Отмечается, что эксперты CBI заявили о необходимости срочных жизненно важных действий премьер-министра и властей страны, так как до их каникул осталось меньше 40 дней.

При этом они указали, что в стране дорожает стоимость жизни, кое-как выживают аэропорты, в будущем намечены забастовки работников железнодорожного транспорта и у Британии идет с ЕС спор по поводу протокола по Северной Ирландии.

Все это, по мнению экспертов, и является причиной снижения их прогноза роста британской экономики, которая в 2023 году, как они считают вырастет только на 1%. В то же время уточнятся, что эксперты также ожидают самое сильное с 1950-х годов сокращение финансов жителей Британии и инфляцию на уровне 8,7% к октябрю 2022 года, что отразится на доходах семей и снижению их покупательной способности.

Также указывается, что генеральный директор CBI отметил, что, если летом нынешнего года не предпринять серьёзных действий, это станет причиной стагнации экономики Британии в 2023 году и добавил, что среди таких мер должно быть устранение нехватки рабочей силы и специалистов с определёнными навыками. Последнее, по мнению экспертов, произошло из-за пандемии, ситуации на Украине, разрывами цепочек поставок и брексита.

Кроме того, глава CBI уточнил, что в этой ситуации бизнесу и государству нужно работать в тесной связке для исправления ситуации и раскритиковал правительство Британии за то, что некоторые из министров, по его мнению, слишком заняты политикой вместо экономики.

Помимо этого, гендиректор CBI добавил, что, по его мнению, в данный момент Британия движется к «рецессии домохозяйств», при которой люди будут снижать свои траты, что приведет к спаду всей британской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что покупательная способность британских домохозяйств упала до максимально низкой отметки за 21 год, а рост заработной платы не поспевает за самой быстрой инфляцией за последние десятилетия