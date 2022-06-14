Беслан, Северная Осетия, , 12:49 — REGNUM В Северной Осетии будет построен новый терминал в аэропорту «Владикавказ», расположенном в городе Беслане. Он будет обслуживать внутренние авиалинии. На его строительство компания АО «Кавказ. РФ» предоставила льготный кредит холдингу «Новапорт», сообщили в пресс-службе главы и правительства РСО-Алании.

Международный аэропорт «Владикавказ» Mr.Grand

Соглашение о предоставлении займа было подписано в рамках рабочей поездки в Северную Осетию главы Минэкономразвития РФ Михаила Решетникова. Площади терминала составят около 5,6 тыс. кв. м, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 320 до 500 пассажиров в час, отметил министр. Он также подчеркнул, что в последние годы Северная Осетия стала «настоящим магнитом для туристов», ее аэропорт стал третьим в СКФО по пассажиропотоку. Новый терминал будет открыт уже к концу 2022 года.