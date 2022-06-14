Джакарта, 14 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Результаты опроса Charta Politica показали, что 63,1% респондентов в Индонезии поддерживают перестановки в кабинете министров, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Tiomax80 Индонезия

В ходе опроса 24,3% респондентов не согласны с перестановками, в то время как 12,7% не ответили.

Вопрос о кадровых перестановках становится все более острым, а президент Индонезии до сих пор не распускал членов кабинета министров.

В опросе, который проходил с 25 мая по 2 июня 2022 года, приняли участие 1200 человек.

Напомним, в октябре 2021 года результаты опроса Poltracking Indonesia также показали, что 59,3% респондентов одобрили перестановки в кабинете министров.