Прокуратура Боливии осталась недовольна приговором Жанин Аньес
Ла-Пас, 14 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Боливии Хуан Ланчипа объявил, что прокуратура не согласна с приговором в отношении экс-и. о. президента страны Жанин Аньес, и подаст апелляцию на это решение. Об этом пишет Prensa Latina.
Отмечается, что апелляция будет подана после того, как станет известен полный текст приговора, вынесенного судом города Ла-Пас и предусматривающего 10 лет тюремного заключения.
Он отметил, что судьи установили вину экс-парламентария в двух преступлениях — по факту антиконституционных решений и нарушения президентских обязанностей, за что прокуратура запросила наказание в виде 15 лет лишения свободы.
«Прокуратура ожидает оснований, на которых суд по вынесению приговора основывал свое решение, чтобы подать апелляцию, которая анализируется Комиссией прокуроров», — сказал Ланчипа.