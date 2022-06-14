Ла-Пас, 14 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Боливии Хуан Ланчипа объявил, что прокуратура не согласна с приговором в отношении экс-и. о. президента страны Жанин Аньес, и подаст апелляцию на это решение. Об этом пишет Prensa Latina.

Web.senado.gob.bo Жанин Аньес (в центре)

Отмечается, что апелляция будет подана после того, как станет известен полный текст приговора, вынесенного судом города Ла-Пас и предусматривающего 10 лет тюремного заключения.

Он отметил, что судьи установили вину экс-парламентария в двух преступлениях — по факту антиконституционных решений и нарушения президентских обязанностей, за что прокуратура запросила наказание в виде 15 лет лишения свободы.

«Прокуратура ожидает оснований, на которых суд по вынесению приговора основывал свое решение, чтобы подать апелляцию, которая анализируется Комиссией прокуроров», — сказал Ланчипа.