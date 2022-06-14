Саранск, , 12:48 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 15 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 880 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 68 432 случая заражения коронавирусом, из них 16 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1389 человек, накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы семь пациентов, накануне в больницы попали восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили также 15 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались десять жителей республики.