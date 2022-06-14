Эль-Кувейт, 14 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил с Кувейт с официальным визитом. Об этом 14 июня сообщает официальное кувейтское информационное агентство KUNA.

Xiquinho Silva Кувейт

По данным журналистов, в ходе визита он встретился с наследным принцем шейхом Мишаалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Аль-Сабахом. Стороны обсудили сотрудничество в ряде сфер, в частности — в секторе энергетики и добычи нефти.

В переговорах также приняли участие министры и официальные лица, представляющие министерства иностранных дел, сельского хозяйства, связи, туризма и коммуникаций двух стран.

Ранее Мадуро посетил Алжир, Турцию и Иран в рамках своей первой зарубежной поездки с 2019 года.