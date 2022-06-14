Таллин, 14 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. По данным береговой охраны Западной Финляндии, в море просачивается нефть из затонувшего в 1994 году парома «Эстония». Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR

Цитата к/ф «Баллада о Беринге и его друзьях». реж.Юрий Швыревю 1970. СССР Кораблекрушение

На подводных снимках, сделанных специальным техническим оборудованием, видно, что нефть поднимается на поверхность моря. Речь идет, вероятно, о легком топливном масле, но для уточнения была взята проба вещества. Ранее из парома также вытекало небольшое количество нефти, но сейчас, по данным береговой охраны, объем утечки явно увеличился.

Береговая охрана Финляндии следит за ситуацией вместе со своими шведскими коллегами, говорится в сообщении. Представители финских властей отметили, что меры по борьбе с утечкой принять невозможно: топливное масло быстро смешивается с морской водой, что делает невозможным его сбор.

Если утечка продолжится, пограничная служба Финляндии в сотрудничестве с другими ведомствами намерена начать борьбу с загрязнением.

Затонувший осенью 1994 года в результате катастрофы пассажирский паром «Эстония» расположен на дне Балтийского моря в экономической зоне Финляндии.