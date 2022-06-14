Афины , 14 июня 2022, 12:47 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять опасения Турции по поводу запрещенной в этой стране Рабочей партии Курдистана перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
По его словам, решение Финляндии и Швеции подать заявку на членство в альянсе «является историческим, и их вступление укрепит НАТО».
Столтенберг добавил, что Турция пострадала от РПК и от терроризма больше, чем любой другой союзник НАТО. Поэтому у Анкары есть разумные опасения, «к которым все союзники должны отнестись серьезно».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не ожидал от Турции жесткой позиции, когда обещал Финляндии и Швеции быстрое вступление в члены НАТО.
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