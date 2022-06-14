Афины , , 12:47 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять опасения Турции по поводу запрещенной в этой стране Рабочей партии Курдистана перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Йенс Столтенберг Nato.int

По его словам, решение Финляндии и Швеции подать заявку на членство в альянсе «является историческим, и их вступление укрепит НАТО».

«Теперь мы должны решить проблемы безопасности всех союзников, в том числе серьезные опасения Турции по поводу террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана), и найти единый путь вперед», — сказал он в интервью Афинскому агентству новостей АМНА.

Столтенберг добавил, что Турция пострадала от РПК и от терроризма больше, чем любой другой союзник НАТО. Поэтому у Анкары есть разумные опасения, «к которым все союзники должны отнестись серьезно».

«Мои коллеги и я продолжаем вести тесный диалог с представителями Турции, Финляндии и Швеции, чтобы снять озабоченность Турции, а также продолжить процесс присоединения двух стран», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не ожидал от Турции жесткой позиции, когда обещал Финляндии и Швеции быстрое вступление в члены НАТО.

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