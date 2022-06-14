Москва, , 12:47 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности запросит у Генпрокуратуры информацию о выполнении норм закона о запрете на продажу алкогольных напитков возле образовательных учреждений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, соответствующее поручение в ходе заседания дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Рядом с детскими учреждениями, со школами не должны продавать водку, спиртные напитки… Давайте попросим наш профильный комитет запросить информацию в правоохранительных органах, чтобы провели анализ исполнения нормы закона. Закон должен исполняться», — сказал Володин.

«Давайте запросим о правоприменительной практике… в каждом селе, в райцентре, в крупных городах», — добавил он.

Читайте также: Минздрав РФ намерен поддержать ограничения в продажах алкоголя