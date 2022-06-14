Владимир, 14 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Выборы губернатора Владимирской области будут проходить три дня подряд — 9, 10 и 11 сентября. Об этом сообщила областная избирательная комиссия.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Трёхдневное голосование установлено «в целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан», пояснили в избиркоме.

Срок выдвижения кандидатов начнется 12 июня и завершится 12 июля. Кандидаты должны будут предоставить в облизбирком документы для регистрации с 17 июля до 27 июля. Регистрация кандидатов завершится 5 августа.