Луганск, , 12:46 — REGNUM Гуманитарной катастрофой может обернуться повреждение важных объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в городе Красный Луч. Об этом офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил 14 июня в эфире Первого канала.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в этом городе находятся объекты гражданской инфраструктуры, состояние которых влияет на весь регион.

«В случае поражения или повреждения данных объектов может настать гуманитарная катастрофа на территории всей Луганской Народной Республики», — сказал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня над городом Красный Луч была сбита ракета «Точка-У», выпущенная украинскими силовиками.

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