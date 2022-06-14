Пенза, , 12:48 — REGNUM Пензенские предприятия за январь–апрель 2022 года изготовили мебели на 9,76 млрд рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 40,5%. Соответствующие данные приводит Пензастат.

Производство мебели из дерева Александр Погожев © ИА REGNUM

Также увеличилось на 66,7% производство шкафов, деревянных кроватей — на 25,6%.

По полному кругу организаций Пензенской области с видом деятельности «Производство мебели» индекс промышленного производства за четыре месяца составил 126,8%. По этому показателю регион занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе.

По производству мебели доля Пензенской области в ПФО составляет 30,1%, по России — 9,2%.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил утвердить определенный процент срубленного леса, который предприятия должны перерабатывать на территории региона, а продавать уже готовую продукцию.

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