Москва, , 12:45 — REGNUM В первую очередь при отправке детей в летние оздоровительные лагеря родители беспокоятся о качестве питания и рисках пищевых отравлений (15%). Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В летнем лагере MSchottlander1

Охрана территории лагеря и безопасность отдыха волнует 15%родителей, риск распространения вирусов, инфекций среди отдыхающих детей — 10%. Переживают из-за отсутствия дисциплины и контроля за детьми 9%.

Также поводом для беспокойства родителей может стать опасность эпидемии коронавируса в детских лагерях, безответственность вожатых (7%) и волнение в целом за жизнь и здоровье детей (по 7%).

Опрос по телефону проведен 7 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в летний оздоровительный лагерь в 2022 году планируют отправить своих детей 19% родителей в России.

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