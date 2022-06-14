Йошкар-Ола, , 12:45 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 14 июня лечение получают 39 пациентов, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

У всех 39 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 36 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из троих пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 10 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы шесть человек, выписаны 14 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июня в Марий Эл выздоровели с начала пандемии 43 502 жителя республики, за последние сутки не был выписан ни один человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 659 случаев заражения коронавирусом, из них два — за последние сутки.