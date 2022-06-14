Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM Модульная школа № 75, которую возведут в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону, купит игры про бактерии, нападение пиратов и зомби. Стоимость интерактивного оборудования оценивается почти в 5 млн рублей.

Пират Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж Эспен Сандберг, Хоаким Роннинг. 2017. США

Как следует из документации, размещённой на сайте госзакупок, 4 млн 937 тыс. рублей получит подрядчик за установку двух интерактивных досок внедрение интерактивной системы. Программное обеспечение должно содержать игры для школьников, такие как «Бактерии», «Нападение пиратов», а также про зомби и привидения. Предусматриваются и другие игры. это, к примеру, «Алфавит», «Собери картинку», «Найди парочки», «Найди тень животного» и другие, созданные по мотивам русских народных сказок.

В учебном заведении обустроят ещё интерактивный пол, мобильную электронную библиотеку.