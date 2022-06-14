Таллин, 14 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Пожилая иностранка угрожала в Курессааре (столица крупнейшего острова Эстонии Сааремаа) местному школьнику ножом и схватила его за запястье. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на региональное издание.

Elvocero.com Нож

Инцидент произошел в городском парке Курессааре 3 июня, во время урока на улице с участием учеников второго класса местной школы и двух учителей. Сначала женщина в темной одежде, в больших солнцезащитных очках и капюшоне начала фотографировать детей, а когда один ребенок отошел в сторону, схватила его за руку, достала из кармана нож и начала говорить о смерти. Ребенок вырвался и убежал.

По данным Ляэнеской прокуратуры, женщине было предъявлено подозрение в физическом насилии. Нападавшей оказалась 68-летняя туристка из США.