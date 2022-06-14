Донецк, , 12:42 — REGNUM Украинские войска обстреляли Донецк, применив реактивную систему залпового огня «Град». Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 11:20 с позиций ВСУ в населённом пункте Пески был открыт огонь по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено десять ракет из установки БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских формирований попал город Макеевка.