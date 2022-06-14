Тамбов, 14 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой создать в регионе фонд помощи участникам специальной военной операции России на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

https://www.tambov.gov.ru/ Руководитель Тамбовской области Максим Егоров

Отмечается, что фонд будет носить название «Тамбовский колхозник» — в честь одноименной танковой колонны, средства на которую собрали аграрии Тамбовщины во время Великой Отечественной войны.

«Во время Великой Отечественной войны жители области объединились, чтобы помочь нашей стране в борьбе с фашизмом. На собранные ими средства была сформирована танковая колонна и передана в войска. Благодаря тамбовскому почину на фронт отправились почти 300 танков. Вот и сегодня неравнодушные тамбовчане готовы сделать все ради Победы нашей страны над новыми проявлениями нацизма», — отмечает Максим Егоров.

Тамбовская область активно помогает жителям Донбасса. Первую партию — две фуры с гуманитарным грузом отправили в Луганскую и Донецкую Народные Республики уже 22 февраля. В марте регион собрал ещё 20 тонн, в мае — более 35 тонн гуманитарной помощи для Донбасса.