По инициативе врио главы Тамбовщины создают фонд «Тамбовский колхозник»
Тамбов, 14 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой создать в регионе фонд помощи участникам специальной военной операции России на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.
Отмечается, что фонд будет носить название «Тамбовский колхозник» — в честь одноименной танковой колонны, средства на которую собрали аграрии Тамбовщины во время Великой Отечественной войны.
Тамбовская область активно помогает жителям Донбасса. Первую партию — две фуры с гуманитарным грузом отправили в Луганскую и Донецкую Народные Республики уже 22 февраля. В марте регион собрал ещё 20 тонн, в мае — более 35 тонн гуманитарной помощи для Донбасса.