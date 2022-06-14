Оренбург, 14 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области сегодня, 14 июня, почти 2 тыс. человек сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам, сообщили в пресс-службе областного правительства.

ЕГЭ

На экзамен по биологии зарегистрировались 1266 человек. По иностранным языкам регистрацию прошли 726 выпускников. Для сдачи ЕГЭ оренбуржцы выбрали три иностранных языка: английский — 716, немецкий — восемь человек, французский - двое.

Для проведения ЕГЭ по биологии и иностранным языкам в регионе задействованы 32 пункта проведения экзамена. Свои результаты участники ЕГЭ по иностранным языкам узнают не позднее 4 июля, а по биологии — не позднее 29 июня. Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля.