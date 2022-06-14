Москва, , 12:39 — REGNUM Российская промышленность так и не создала себе источник пополнения и производства промышленных кадров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«А по щелчку пальцев это не делается. Достаточно вспомнить, с какими социальными и экономическими издержками пришлось столкнуться СССР в осуществлении индустриализации, — сказал Комолов. — А у нас сейчас задача посложнее. И масштабы другие, и технологии более сложные, и монополизация этих технологий крайне высока. И если Советскому Союзу удалось воспользоваться неблагоприятной конъюнктурой западного мира и на фоне Великой депрессии привлечь на свой рынок американцев и европейцев, которые смогли поправить свои дела, то сегодня не факт, что сложатся такие условия. А Китай не сможет и не захочет в полной мере замещать нам Западную Европу».

Как пояснил экономист, КНР не нужно столько ресурсов, сколько покупал у РФ Запад.

«По крайней мере, по нынешней цене, — уточнил Комолов. — У него самого перенакопление капитала существенное и темпы роста падают. Или же это будут поставки с гигантским дисконтом. А что касается поставок сложной продукции, то сам Китай сильно зависит от Европы и США. И не может производить многое из того, что нам нужно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что Россия еще не ощутила на себе все негативные последствия санкций и экономического кризиса.

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